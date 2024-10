Zwei Spiele, zwei Platzverweise: Eintracht-Profi Arthur Theate erlebt bittere Tage. Der Belgier entschuldigt sich. Sein Trainer nimmt ihn in Schutz.

Frankfurt/Main - Nach seinem zweiten Platzverweis innerhalb von vier Tagen will Fußball-Profi Arthur Theate von Eintracht Frankfurt seine Mannschaft zum Essen einladen. „Er hat sich entschuldigt bei den Jungs“, sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller nach dem 2:1 in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach.

Theate war in der 15. Minute beim Stand von 0:0 wegen eines Handspiels als letzter Feldspieler mit der Roten Karte vom Platz gestellt worden. Am Sonntag in der Bundesliga beim 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin sah der Belgier die Gelb-Rote Karte, die aber unberechtigt gewesen war.

Toppmöller macht Theate „keinen Vorwurf“

Die Entschuldigung nach dem Pokalspiel gegen Gladbach war aus Sicht von Toppmöller nicht nötig, obwohl der Platzverweis dieses Mal gerechtfertigt war. „Weil er rutscht aus und einfach als Reflex geht er mit der Hand an den Ball. Also ich mache ihm da keinen Vorwurf“, erklärte Toppmöller.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche betonte, die Mannschaft brauche Pechvogel Theate nicht aufzubauen: „Der ist professionell genug.“