Eintracht Frankfurt wird zum wiederholten Mal für das Fehlverhalten der eigenen Fans bestraft. Der Verein will das nicht länger hinnehmen.

Frankfurt/Main - Nach dem Fan-Ausschluss für zwei internationale Auswärtsspiele hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt eine härtere Gangart im Umgang mit den eigenen Anhängern angekündigt. „Klar ist, dass es nach der dritten Strafe dieser Art seit 2019 so nicht weitergehen wird. Wir werden deutliche und zielgerichtete Anpassungen vornehmen, die wir sehr zeitnah im Detail festlegen“, kündigte Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke an.

Wegen der jüngsten Vorfälle beim Königsklassen-Gastspiel beim FC Barcelona hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) den im Februar dieses Jahres zur Bewährung ausgesetzten Fan-Ausschluss für ein Europacup-Auswärtsspiel der Hessen in Kraft gesetzt und dem Verein den Ticket-Verkauf an Auswärtsfans für eine weitere internationale Partie verboten.

Regelmäßige Vorfälle durch Eintracht-Anhänger

Schon 2019 mussten die Frankfurter in der Europa League bei zwei Auswärtsspielen auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten. Damals schloss die UEFA die Eintracht-Anhänger für die Gastspiele bei Standard Lüttich und beim FC Arsenal aus. Vorausgegangen waren Ausschreitungen während der Partie beim portugiesischen Vertreter Vitoria Guimaraes.

Überdies gab es in den vergangenen Jahren in europäischen Stadien etliche Vorfälle durch Frankfurter Fans, für die der Verein mehrmals mit Geldstrafen belegt wurde. 2023 und 2025 wurden Eintracht-Anhänger zudem gleich zweimal für Champions-League-Auftritte bei der SSC Neapel ausgeschlossen - allerdings nicht von der UEFA, sondern von den italienischen Behörden.