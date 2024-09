Osnabrück - Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat sich nach dem Fehlstart in die neue Drittliga-Saison von Trainer Uwe Koschinat getrennt. Der Coach wurde nach dem 2:3 bei Waldhof Mannheim freigestellt, wie die Lila-Weißen am Sonntag mitteilten.

Nach sechs Spieltagen haben die Osnabrücker erst einen Sieg auf dem Konto und stecken im Tabellenkeller. Bis ein neuer Coach gefunden ist, sollen die beiden Co-Trainer Tim Danneberg und Maniyel Nergiz die Mannschaft trainieren. Am Dienstag trifft der VfL auf Energie Cottbus mit Ex-Coach Claus-Dieter Wollitz.

Kein Vertrauen mehr in die Wende

„Es ist uns in den vergangenen Wochen nicht gelungen, eine kontinuierliche Entwicklung und Konstanz voranzutreiben“, sagte VfL-Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann. „Letztlich sind wir nicht mehr der vollen Überzeugung, in der aktuellen personellen Konstellation mit Uwe Koschinat als Cheftrainer in die Erfolgsspur zurückkehren zu können.“

Koschinat (53) hatte den VfL im November des vergangenen Jahres von Tobias Schweinsteiger übernommen, den Abstieg aus der Zweiten Liga aber nicht verhindern können. Dennoch sahen die Verantwortlichen in Koschinat den richtigen Trainer für den Neuaufbau. Allerdings enttäuschte die völlig neu zusammengestellte Mannschaft in den ersten Saisonspielen.