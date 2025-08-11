Der bei einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen entstandene Schaden geht fast in die Millionenhöhe. Bei der Suche nach der Brandursache ist die Polizei inzwischen einen Schritt weiter.

Bersenbrück - Nach dem verheerenden Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) hat die Polizei bislang keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Die genaue Ursache für das Feuer sei aber bisher nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand war in der Nacht zum Samstag in einer Maschinenhalle auf dem Grundstück ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich auf eine Photovoltaikanlage, eine Reithalle und einen Stall aus. Die dort untergebrachten Pferde wurden auf eine Koppel getrieben und blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 900.000 Euro.