Lichtentanne - Eine 43-Jährige ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Lichtentanne (Landkreis Zwickau) gestorben. Ein 36-Jähriger kam am Montagnachmittag aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Wagen in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw der Frau zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus, die 43-Jährige starb jedoch kurze Zeit später aufgrund ihrer Verletzungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Bundesstraße zwischen Lichtentanne und Schönfels war aufgrund von Bergungsarbeiten für etwa fünf Stunden gesperrt.