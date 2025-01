Potsdam - Nach einem frostigen Start in die neue Woche wird es in Berlin und Brandenburg zur Wochenmitte deutlich milder. Im Übergang kann es auf Straßen und Gehwegen zeitweise gefährlich glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Wenn sich der Nebel oder Hochnebel aufgelöst hat, wird es am Montag bei Höchsttemperaturen von minus zwei bis plus einem Grad heiter bis wolkig. Stellenweise herrscht Dauerfrost.

Auch die Nacht bleibt zunächst noch klar und niederschlagsfrei. Örtlich kann es der Vorhersage zufolge mit bis zu minus zehn Grad noch einmal bitterkalt werden. Dann ziehen Wolken auf und am Dienstagmorgen droht zwischen Prignitz und Uckermark bei gefrierendem Regen oder Sprühregen Glatteis. Der Tag wird bei plus zwei bis vier Grad stark bewölkt bis bedeckt.

Der Mittwoch soll stark bewölkt bis bedeckt werden, meist niederschlagsfrei und die Temperaturen können auf bis zu plus sechs Grad steigen.