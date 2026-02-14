Leipzig - Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig haben den Schwung des Sieges in Hamburg mitgenommen und den zweiten Erfolg in Serie geholt. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg kamen die Schützlinge von Trainer Jonas Stephan zu einem 3:1 (3:0)-Erfolg. Marleen Schimmer (4. und 8. Minute) hatte die Gastgeberinnen mit den ersten beiden Chancen in Führung gebracht. Delice Boboy erhöhte in der 43. Minute sogar auf 3:0. Emöke Papai (47.) verkürzte. RB verschaffte sich mit dem neuerlichen Sieg Luft im Kampf um den Klassenverbleib.

Ohne den verletzten Shootingstar Lisa Baum zog RB den Gästen bereits mit den ersten Angriffen den Nerv. Baum-Ersatz Nikoline Dudek bediente zunächst Schimmer, die aus 16 Metern flach von der Strafraumgrenze traf. Beim 2:0 schlenzte die RB-Stürmerin den Ball überlegt ins lange Eck. Danach hatte Boboy (9.) sogar bereits die Chance zum 3:0, scheiterte aber noch an Club-Torhüterin Lourdes Romero.

Nachdem die Gäste das Spiel etwas ausgeglichener gestaltet hatten, erhöhte Boboy noch vor der Pause nach einem schönen Laufduell. Eine Entscheidung war das aber noch nicht, denn Nürnberg kam direkt nach dem Seitenwechsel zum 1:3. Schimmer (59.) scheiterte mit einem Freistoß am Aluminium. Zudem vergaben die Leipzigerinnen noch ein paar gute Möglichkeiten.