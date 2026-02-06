Seit Donnerstag stand am Flughafen BER wegen Glätte und Vereisungen der Betrieb still. Tausende Passagiere warten weiterhin auf ihre Flieger. Nun sollen die ersten Flugzeuge wieder landen und starten.

Berlin - Nach einer wetterbedingten Flugunterbrechung soll am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld der Flugbetrieb wieder starten. „Der BER nimmt den Flugbetrieb wieder auf“, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Die ersten Maschinen würden aktuell enteist. „Die Enteisung dauert entsprechend den aktuellen Witterungsbedingungen bis zu einer Stunde und damit mehr als doppelt so lange wie üblich.“ Wann genau die ersten Flugzeuge starten und landen können, ließ sie offen.

Es komme „weiterhin zu massiven Verspätungen und Flugstreichungen“, führte sie aus. Passagiere sollten regelmäßig ihren Flugstatus prüfen. Die Airlines entscheiden laut Sprecherin letztlich eigenständig, ob die Flüge durchgeführt oder gestrichen werden.

Seit Donnerstagabend waren am BER keine Flugzeuge mehr gestartet. Auch am Freitagmorgen hieß es noch: „Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen sind aktuell keine Starts und Landungen am BER möglich.“ Der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die Flugbetriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt. Das habe aber zunächst nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Die Flächen waren weiterhin spiegelglatt. Zum Schutz von Passagieren und Mitarbeitenden sei der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt worden, erklärte die Sprecherin.

Fluggäste warteten auf Betriebsbeginn

Am Freitagmorgen waren bereits wieder Fluggäste am Airport. Ein dpa-Reporter berichtete von vielen Menschen, die sich im Flughafengebäude aufhielten und auf ihre Flüge warteten. Räummaschinen waren auf dem Flugfeld im Einsatz. „Wir dachten ursprünglich, dass wir mit dem Betrieb starten können. Das war aber nicht möglich“, so die BER-Sprecherin gegen 7.30 Uhr.

Sobald der Betrieb wieder aufgenommen werde, könnten die Airlines in der Regel entscheiden, ob der Flug noch heute stattfindet, ausfällt oder verschoben wird, erklärte sie. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden soll, ließ sie jedoch offen. „Die Fluggäste werden gebeten, ihren Flugstatus zu prüfen.“

Schon am Donnerstag gab es viele Flugausfälle

Schon im Laufe des Donnerstags hatte es am Flughafen BER eine Reihe von Problemen gegeben. Zunächst konnten am Morgen nach gefrierendem Regen keine Maschinen starten. Das Enteisen der Flugzeuge nahm jeweils bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch. Der erste Flieger hob dann am späten Vormittag ab.

Im Flugplan kam es anschließend zu erheblichen Verzögerungen und zahlreichen Ausfällen. Fluggäste mussten zum Teil lange Wartezeiten auf sich nehmen. Von den 180 geplanten Starts wurden der Sprecherin zufolge bis gegen Mittag bereits 35 komplett gestrichen und danach noch weitere mehrere Dutzend.

Auf der Plattform X schrieben Betroffene, dass sie bei der Ankunft lange im Flieger ausharren mussten, bis sie übers Vorfeld geleitet werden konnten. Der Flughafen machte dazu zunächst keine Angaben.