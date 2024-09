Edewecht - Nach einem Sporthallenbrand auf dem Gelände der SSV Jeddeloh II ist die Austragung des Regionalliga-Heimspiels gegen Phoenix Lübeck am Mittwochabend fraglich. „Wir sind fassungslos und schwer getroffen“, teilte der Verein auf Instagram mit. „Der Schaden ist groß, wie groß genau wissen wir noch nicht.“

Das Dach des Sporthallenanbaus war am Sonntagabend in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen drohten auf die angrenzende Sporthalle auf dem Gelände des Fußball-Viertligisten überzugreifen. Der Anbau wurde nach Polizeiangaben völlig zerstört und die Sporthalle stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

„Der Brand wird definitiv große Auswirkungen auf den Spiel- und Trainingsbetrieb bei uns im Verein haben“, sagte Gerhard Meyer, Geschäftsführer Sport des SSV Jeddeloh II, der „Nordwest-Zeitung“.