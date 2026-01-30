Nach Aberkennung seiner Doktorwürde muss sich der Thüringer Regierungschef Mario Voigt (CDU) einem konstruktiven Misstrauensvotum stellen. Über den Termin wurde länger diskutiert. Nun steht er fest.

Im Thüringer Landtag soll sich Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) einem konstruktiven Misstrauensvotum stellen, das die AfD-Fraktion beantragt hatte. (Archivbild)

Erfurt - Nach Verwirrung um den Termin für das konstruktive Misstrauensvotum gegen Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) soll die Abstimmung nun am kommenden Mittwoch stattfinden. Das geht aus einer neuen Tagesordnung für die Plenarsitzungen der kommenden Woche hervor, die der Landtag in Erfurt verschickte.

Die Thüringer AfD-Fraktion hatte das konstruktive Misstrauensvotum gegen Voigt losgetreten, nachdem bekanntgeworden war, dass die Technische Universität Chemnitz dem 48-Jährigen die Doktorwürde entzieht. Voigt will die Entscheidung von einem Verwaltungsgericht überprüfen lassen. Für das Misstrauensvotum kündigte die AfD-Fraktion an, dass ihr Vorsitzender Björn Höcke gegen Voigt kandidiert.

Zuvor hatte es längere Diskussionen und ein Hin und Her über die Frage gegeben, ob das Misstrauensvotum am Mittwoch oder am Donnerstag stattfinden soll. Nun soll der Punkt nach Angaben des Landtags am Mittwoch als erster Punkt der um 14.00 Uhr startenden regulären Landtagssitzung aufgerufen werden.