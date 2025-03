Leipzig - RB Leipzig muss im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart antreten. Das ergab die Auslosung im Dortmunder Fußballmuseum. Das Spiel findet am 1. oder 2. April statt, im anderen Halbfinale empfängt Drittligist Bielefeld Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Das Finale wird am 24. Mai in Berlin ausgetragen.

„Im Halbfinale gibt es keine klaren Favoriten mehr“, sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. „Entscheidend wird auch sein, wer den größeren Willen an den Tag legt. Das Ziel ist klar: Wir möchten den letzten Schritt unbedingt gehen.“

Gerüchte um Hoeneß

Das Duell birgt eine gewisse Brisanz. Unter der Woche waren Spekulationen aufgekommen, Leipzig würde sich für Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß beschäftigen. RB-Coach Rose steht intern in der Kritik, im Sommer könnte trotz eines Vertrags bis 2026 eine vorzeitige Trennung erfolgen. Hoeneß kann mittels einer Ausstiegsklausel für bis zu acht Millionen Euro verpflichtet werden, allerdings nur von einem international vertretenen Club.

Im Pokal trafen Leipzig und Stuttgart noch nie aufeinander. In der Bundesliga entschieden die Schwaben die vergangenen beiden Heimspiele für sich. Leipzig steht zum fünften Mal in den vergangenen sieben Jahren im Halbfinale, 2022 und 2023 gewann RB den Pokal.