Bayer Leverkusen zeigt im Test beim FC Chelsea eine schwache Leistung. Der Abgang des langjährigen Stammkeepers der Leverkusener ist vor dem Anpfiff perfekt.

Auch Leverkusens Stürmer Patrik Schick (l) konnte die Testspiel-Niederlage gegen den FC Chelsea nicht abwenden.

London - Wenige Stunden nach dem Wechsel des langjährigen Stammtorwarts Lukas Hradecky zur AS Monaco hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen eine verdiente Testspiel-Niederlage beim FC Chelsea kassiert. Die Werkself unterlag dem Club-Weltmeister aus England 0:2 (0:1). Die Treffer für die Londoner erzielten die Sommer-Zugänge Estêvão Willian (18. Minute) und João Pedro (90.).

Leverkusen war beim letzten Formcheck vor Beginn der Pflichtspiel-Saison in allen Belangen unterlegen. Bayer hatte dabei sogar noch Glück, dass die Gastgeber mit ihren Chancen fahrlässig umgingen.

Hradecky verlässt Bayer nach sieben Jahren

Vor Anpfiff hatte der deutsche Vizemeister den Abgang von Hradecky bekanntgegeben. Der finnische Nationaltorhüter erhält in Monaco einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2027 und soll Bayer Medienberichten zufolge eine Ablöse in Höhe von mindestens drei Millionen Euro einbringen.

Hradecky war 2018 von Eintracht Frankfurt nach Leverkusen gewechselt. Nach der Verpflichtung des niederländischen Torwarts Mark Flekken hätte dem 35-Jährigen nun aber wohl der Verlust seines Stammplatzes gedroht.