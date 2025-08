Grimma - Der Fluss Mulde bei Grimma wird nach dem Hubschrauberabsturz wieder für Wassersportler freigegeben. Die Ölsperre werde am Vormittag entfernt, teilte der Landkreis Leipzig wird. Sie sei errichtet worden, um zu verhindern, dass sich auslaufendes Kerosin aus dem Helikopter-Wrack weiter in der Mulde ausbreite. Voraussichtlich ab Mittag sollen Paddler wieder dort unterwegs sein können. Es könne aber noch Beeinträchtigungen durch die Untersuchungen von Polizei und Bundeswehr geben.

Am Dienstag war nahe dem Ortsteil Bahren ein Hubschrauber der Bundeswehr in die Mulde gestürzt. Alle drei Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Die Ursache ist unklar, der Helikopter war auf einer Tiefflugübung. Paddler hatten das Wrack am Dienstag entdeckt. Es wurde inzwischen geboren. Am Donnerstag wurde auch der militärische Sperrbezirk rund um die Unglücksstelle aufgehoben.