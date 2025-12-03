Eine Kugelbombe zerstörte zu Silvester 2024/2025 in Berlin die Fenster eines Wohnhauses, es gab mehrere Verletzte. Das betroffene Wohnungsunternehmen hat daher eine klare Position.

Noch immer seien nicht alle Schäden der Kugelbomben-Explosion in Berlin-Schöneberg behoben, so der Immobilienbesitzer. (Archivbild)

Berlin - Nach der Kugelbomben-Explosion in Berlin-Schöneberg in der Silvesternacht 2024/25 hat sich das betroffene Wohnungsunternehmen für ein Böllerverbot ausgesprochen. „Das von Berlins Feuerwehrchef Karsten Homrighausen und von einem Großteil der Berlinerinnen und Berlinern geforderte Böllerverbot wäre ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Nassima Leipold vom Wohnungsunternehmen Heimstaden laut einer Mitteilung. „Jede Maßnahme, die dazu führt, dass sich Exzesse wie in der Silvesternacht 2024/25 nicht noch einmal wiederholen, ist unbedingt zu begrüßen.“

In der vergangenen Silvesternacht hatte es in Berlin mehrere schwerwiegende Vorfälle mit Kugelbomben gegeben. Im Bereich Vorbergstraße/Hauptstraße in Schöneberg detonierten zwei davon. Eine zerstörte eine Litfaßsäule. Die Wucht der Explosion des zweiten Sprengkörpers ließ Fenster des Hauses Vorbergstraße 1 flächendeckend zerbersten und beschädigte parkende Autos. Fünf Menschen wurden durch umherfliegende Glassplitter verletzt.

Schaden am Gebäude: über eine halbe Million Euro

„Teilweise wurden Mieter im Schlaf von Glasscherben überschüttet und verletzt“, sagte Nico Gießler von Heimstaden. Die gesamte Hauseingangstür sei bei der Explosion aus der Verankerung gerissen, durch die Luft geschleudert und in das Treppenhaus gedrückt worden.

Die meisten Schäden an dem Wohnhaus Vorbergstraße 1 seien behoben, aber nicht alle. Der Gebäudeschaden lasse sich bisher nicht final beziffern, einem Heimstadt-Sprecher zufolge liegt er aber bei mindestens einer halben Million Euro. „Unsere Hoffnung ist, dass die schrecklichen Vorfälle der Silvesternacht 2024/25 zu einem Umdenken geführt haben. Ein friedliches Silvester muss auch in Berlin möglich sein“, sagte Leipold. Heimstaden ist nach eigenen Angaben Besitzer des Hauses Vorbergstraße 1.

Kugelbomben sind spezielle Feuerwerkskörper mit hoher Explosionskraft, die in Deutschland nicht für den Allgemeingebrauch zugelassen sind.

Ein mögliches Böllerverbot wird seit Jahren rund um Silvester diskutiert. Allerdings ist das nach derzeitiger Gesetzeslage eine Sache des Bundes, die Länder können das nicht bestimmen.