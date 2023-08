Hoyerswerda - Ein 41-Jähriger ist im Zusammenhang mit einem Machetenangriff in Hoyerswerda im Landkreis Bautzen von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beantrage die Staatsanwaltschaft eine vorübergehende Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus. Demnach soll der Mann einen 36-Jährigen, der sich am Samstag mit einigen Freunden auf dem Lausitzer Platz befand, mit einer Machete angegriffen haben. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete. Anhand von Videoaufnahmen konnte der 41-Jährige am Montag von der Polizei schließlich identifiziert und festgenommen werden.