Erfurt - Nach einem Messerangriff in Erfurt ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht nach Großbritannien gefasst worden. Der 28-Jährige befinde sich in Auslieferungshaft und solle bald nach Deutschland gebracht und einem Haftrichter vorgeführt werden, bestätigte eine Sprecherin des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) am Donnerstag in Erfurt. Gegen den Mann werde wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Ihm werde vorgeworfen, Anfang März einen 27 Jahre alten Mann in der Erfurter Innenstadt lebensgefährlich durch Messerstiche verletzt zu haben.

Die Festnahme des mutmaßlichen Messerstechers sei ein Erfolg der Mordkommission Thüringen und der Zielfahndung und einer länderübergreifenden Fahndung, erklärte das LKA. Der Tatverdächtige sei beim Versuch der illegalen Einreise nach Großbritannien durch die dortigen Behörden festgesetzt worden.