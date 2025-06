Wiedersberg - Der Großbrand in Wiedersberg (Vogtlandkreis) ist nach stundenlangen Löscharbeiten unter Kontrolle gebracht und gelöscht worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, dauerten die Löscharbeiten bis in die Morgenstunden. Das Feuer brach am Samstagvormittag auf dem Pferdehof aus. Das Wohnhaus, der Pferdestall und die angrenzende Scheune brannten ab. Der Eigentümer des Hofes konnte sechs Pferde rechtzeitig aus der Scheune befreien. Dabei verletzte er sich leicht am Arm.

Die Feuerwehr rückte mit rund 100 Einsatzkräften an und konnte den Brand schließlich löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zur genauen Brandursache liegen der Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.