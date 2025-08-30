Berlin/Potsdam - Das Wochenende in Berlin und Brandenburg startet durchwachsen. Nach einem teils noch nebligen Vormittag wechseln sich heute Wolken und sonnige Phasen ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die meiste Zeit bleibt es trocken, ab Mittag können jedoch an manchen Orten Schauer aufziehen. Am Nachmittag und Abend sind zudem vereinzelt kurze Gewitter möglich, begleitet von Windböen um 55 Kilometer pro Stunde. Am Abend lassen Schauer und Bewölkung nach und die Temperaturen steigen auf angenehme 22 bis 25 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klart es den Angaben zufolge vielerorts auf, es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 9 Grad. Tagsüber zeigt es sich dann insgesamt freundlich: überwiegend heiter und trocken, nur im Norden Brandenburgs ziehen gegen Abend Wolken auf. Die Temperaturen erreichen 24 bis 27 Grad.

Zum Wochenstart nimmt die Regenwahrscheinlichkeit wieder zu. Am Montag zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, besonders in den westlichen und mittleren Landesteilen sowie im Berliner Raum erwarten die Wetterexperten örtlich Regen. Richtung Oder und Neiße bleibt es länger sonnig. Mit 25 bis 28 Grad bleibt es warm. Auch am Dienstag halten sich Wolken und Regengebiete, bei Höchstwerten von 22 bis 24 Grad.