Schon seit mehreren Wochen führt die Elbe wenig Wasser. Sogar der niedrigste gemessene Pegelstand wurde in Magdeburg verzeichnet. Jetzt gibt es etwas Entspannung.

Einen Monat lang fuhren die Schiffe nicht vom Anleger Petriförder in der Magdeburger Innenstadt ab. (Archivbild)

Magdeburg - Fast einen Monat lang konnten die Schiffe der Weißen Flotte wegen des Niedrigwassers in der Elbe nicht regulär verkehren - nun sind die beliebten Ausflugsschiffe zurück am Anleger in der Magdeburger Innenstadt. Wie die Weiße Flotte mitteilte, fahren die Schiffe seit Samstag wieder nach dem regulären Fahrplan ab Petriförder.

Der Wasserstand der Elbe war zuletzt an der Strombrücke mit 44 Zentimetern auf den bislang niedrigsten gemessenen Wert gefallen. Die Schiffe waren daher ans Schiffshebewerk ausgewichen und fuhren andere Routen.