Hertha BSC legt los. Für die Berliner geht es mehr denn je um die Rückkehr in die Bundesliga. Ein neues Quartett muss sich gleich beweisen. Der Torwart fehlt noch beim Trainingsstart.

Berlin - Nach dem kurzen Wirbel um eine mögliche Verpflichtung von Ralf Rangnick als Geschäftsführer startet bei Hertha BSC die Vorbereitung auf die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Unter Cheftrainer Stefan Leitl steht am Montag (15.00 Uhr) das erste Training auf dem Schenkendorffplatz neben dem Olympiastadion an.

Besonders im Blickpunkt dabei: Natürlich die Topspieler Fabian Reese und Michael Cuisance, die ihre Verträge kürzlich verlängert haben, und die insgesamt vier Zugänge um den Ex-Schalker Paul Seguin. Neu bei der Hertha sind auch Sebastian Grönning vom FC Ingolstadt, Leon Jensen vom Karlsruher SC und der bisherige Ulmer Niklas Kolbe.

Leitl nennt Aufstieg als Ziel

„Unser Ziel kann es nur sein, alles daranzusetzen, um in die Bundesliga aufzusteigen“, sagte Leitl zu den Ambitionen. Noch warten muss der Hertha-Trainer auf seine Nummer eins. Torwart Tjark Ernst gehörte am Sonntagabend noch zum Aufgebot der U21 im EM-Viertelfinale gegen Italien.

Die Zweitliga-Saison beginnt am ersten Augustwochenende. Der Spielplan wird am kommenden Freitag veröffentlicht. Zur Saison-Vorbereitung reisen die Berliner vom 11. bis 19. Juli nach Kitzbühel ins Trainingslager.