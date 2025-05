In einer Wohnung in Reinickendorf wird ein toter Mann entdeckt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Doch es gibt viele Fragen.

Berlin - Im Fall eines Toten, der in Berlin-Reinickendorf in seiner Wohnung aufgefunden wurde, geht die Polizei von einem Raubmord aus. Um Tatzeit und Hintergründe des Verbrechens klären zu können, wenden sich Polizei und Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit.

Dabei fragen sie unter anderem, wer den 50-Jährigen am 15. Mai oder in den Tagen danach allein oder in Begleitung gesehen hat. Und, wer rund um den 15. Mai oder in den Tagen danach unbekannte oder auffällige Personen im Umfeld der Wohnung des fast blinden Opfers bemerkt hat.

Der 50-Jährige lebte nach Behördenangaben seit Ende der 1990er Jahre in seiner Wohnung und war im Kiez bekannt. Am vergangenen Freitag wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Ein Bekannter des Mannes hatte demnach die Polizei verständigt, nachdem er den 50-Jährigen mehrere Tage lang nicht erreicht hatte.