Nach Rückgang: Wieder mehr Schlachtungen in Sachsen-Anhalt

Bei den Schlachtungen in Sachsen-Anhalt machen Schweine einen Anteil von 99,8 Prozent aus. (Symbolbild)

Halle - Nach einem deutlichen Rückgang bei gewerblichen Schlachtungen in den vergangenen Jahren sind 2024 wieder etwas mehr Tiere in Sachsen-Anhalt geschlachtet worden. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, wurden insgesamt rund 2,8 Millionen Schweine, Rinder Schafe, Ziegen und Pferde im Land geschlachtet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 8,7 Prozent. Dabei handelte es sich fast ausschließlich (rund 99,8 Prozent) um Schweine.

Ein Grund: Verändertes Konsumverhalten

Wie aus den Daten des Landesamtes hervorgeht, ist die Zahl der geschlachteten Tiere in Sachsen-Anhalt seit Jahren rückläufig. Seit 2011 wurden pro Jahr mehr als 4,3 Millionen Schweine geschlachtet. 2017 lag der Höchstwert den Angaben zufolge bei mehr als 5,12 Millionen Tieren. Seitdem gingen die Zahlen zurück, 2023 waren es noch knapp 2,57 Millionen Schweine.

Nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat sich in den vergangenen Jahren auch das Konsumverhalten der Menschen in Deutschland stark verändert. So sank der Pro-Kopf-Verzehr von Schweinefleisch von knapp 40 Kilogramm im Jahr 2010 auf 28,4 Kilo im vergangenen Jahr.