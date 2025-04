Hannover/Hamburg - Nach vielen sonnigen und trockenen Tagen wird es regnerisch im Norden Deutschlands. Bereits in der Nacht zum Sonntag ziehen vom Südwesten Niedersachsens her dichte Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werden Temperaturen um die sieben Grad im Wendland und elf Grad an der Ems erwartet.

Tagsüber breitet sich ein Regengebiet aus Richtung der Elbe nordostwärts aus. In einigen Gebieten kann es auch Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad, auf den Inseln werden es etwa 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Die neue Woche startet in Niedersachsen mit Nebel und einem Mix aus Sonne und Wolken. Es kann laut DWD zu Regen und Schauern kommen. Auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog werden demnach 12 Grad erwartet, in Bremen 18 Grad und in Göttingen bis zu 20 Grad. Auch am Dienstag soll es in vielen Teilen Niedersachsens bei Temperaturen um die 20 Grad regnen.

Wetterumschwung in ganzen Norden

In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt es in der Nacht auf Sonntag nach DWD-Angaben zunächst klar und trocken. Die Temperaturen sinken demnach auf 7 bis 10 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern kühlt es auf 9 bis 5 Grad ab.

Tagsüber wird es im Norden erst sonnig, doch im Tagesverlauf verdichtet sich die Bewölkung von Westen her zunehmend. In Hamburg und Schleswig-Holstein setzt im Laufe des Tages schauerartiger Regen ein. Auch in Mecklenburg-Vorpommern setzen sich nach einem freundlichen Tagesstart am Sonntagnachmittag und Abend von Westen her dichtere Wolken und örtliche Schauer durch. Am Montag bringen Regenwolken dort immer wieder einzelne Regenschauer.

Die Temperaturen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern liegen in Landesinneren bei etwa 20 Grad. An der Küste und auf den Inseln wird es etwas kälter.

Entspannung für die trockenen Böden und Wälder

Die erwarteten Schauer in den kommenden Tagen sorgen für eine Entspannung in den trockenen Böden und Wäldern. Am Samstag und am Sonntag gilt laut Deutschem Wetterdienst im südlichen Mecklenburg-Vorpommern und im östlichen Niedersachsen noch die Stufe vier der fünfstufigen Waldbrandskala. Ab dem Montag fällt dieser dann in nahezu allen Gebieten im Norden auf Stufe 3 oder 2.

Laut den Prognosen des DWD soll es auch zur Wochenmitte regnen. Das sind gute Nachrichten für die vielen Osterfeuer, die in ganz Deutschland für das nächste Wochenende wieder geplant sind. Wenn es zu trocken ist, könnte das Auswirkungen auf die Feuer haben. „Osterfeuer können bei hoher Waldbrandgefahr ab Warnstufe 4 untersagt werden“, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mit. Sie müssen zuvor bei den lokalen Behörden angemeldet oder extra genehmigt werden.