Eine Stellwerkstörung macht der S-Bahn Hannover zu schaffen, der Abschnitt Wennigsen-Haste bleibt gesperrt. Ausfälle sind unter anderem die Folge.

Hannover - Gut eine Woche nach einer Stellwerkstörung kommt es noch immer zu Einschränkungen und Ausfällen bei der S-Bahn Hannover. Probefahrten auf dem gesperrten Abschnitt Wennigsen-Haste nach einer wiederkehrenden Signalstörung bei Bantorf hätten laut DB Infrago nicht ausgereicht, um die Strecke freizugeben, teilte der S-Bahn-Betreiber Transdev mit. Die S21 solle daher den ganzen Tag ausfallen, die S1 und S2 führen nur bis Barsinghausen. Von dort werde ein Busnotverkehr bis Haste eingerichtet.

Weitere Probefahrten seien geplant, mit der Aufhebung der Sperrung sei frühestens am späten Nachmittag zu rechnen. Zunächst war von einer Signalstörung die Rede.