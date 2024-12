Beelitz - Der Schlagersänger Michael Wendler darf nun doch nicht bei einer Schlagernacht im brandenburgischen Beelitz 2025 auftreten. Die Stadt nehme aufgrund vieler kritischer Stimmen Abstand von dem geplanten Auftritt, hieß es in einer Mitteilung.

Die Verwaltung habe noch einmal umfassend recherchiert und sei auf aktuelle Äußerungen von Michael Wendler gestoßen, die nicht mit der Haltung der Stadt Beelitz vereinbar seien. „Die Konzerte auf der Freilichtbühne sollen den Menschen Freude bereiten. Politische Äußerungen von Künstlern sollen dem nicht im Wege stehen“, teilte die Stadt mit.

Wendler plante einen Auftritt bei der Schlagernacht während des Stadtfestes in Beelitz am 28. Juni 2025. Bei Facebook kündigt er das mit den Worten an: „Nichts kann aufhalten, was kommt. Die Rückkehr des Königs.“

Der in Dinslaken bei Duisburg geborene Sänger („Sie liebt den DJ“) hatte in den vergangenen Jahren mit einigen Eklats von sich reden gemacht. In der Corona-Zeit hatte der Musiker immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungserzählungen geteilt.