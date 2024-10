Nach einem stürmischen Sonntag soll sich das Wetter in der kommenden Woche beruhigen. Die Nächte werden kälter, die Tage sonnig und mild.

Nach Sturmböen ruhigeres Wetter in Niedersachsen

Temperaturen steigen an

Das Wetter wird sonniger und milder in Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild)

Hannover - Die neue Woche in Niedersachsen und Bremen beginnt zunächst noch mit wechselhaftem Wetter. Am Montag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und vor allem im Süden des Landes noch vereinzelt Regenschauer, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag sagte. Die Temperaturen erreichen im Binnenland und auf den Inseln 11 bis 12 Grad. Ab Dienstag setzt sich Hochdruckeinfluss durch.

Ab Dienstag sonniges und mildes Herbstwetter

In der Nacht zum Dienstag zieht der Regen nach Osten ab, anschließend gibt es am frühen Morgen Nebelfelder, wie der DWD weiter mitteilte. Die Tiefstwerte liegen im Binnenland um 1 Grad, Bodenfrost ist möglich. Auf den Inseln bleibt es mit 8 bis 10 Grad deutlich milder. Der Dienstag wird nach Auflösung von Nebelfeldern ein freundlicher und sonniger Tag mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen steigen im Landesinnern auf 13 bis 14 Grad, auf den Inseln auf 12 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es laut DWD weiterhin häufig klar, nur vereinzelt gibt es ein paar Regentropfen. Die Temperaturen sinken im Binnenland auf 2 bis 7 Grad, auf den Inseln auf 9 bis 10 Grad. Insbesondere auf den Inseln sowie den Hochlagen des Harzes gibt es starke bis stürmische Böen. Der Mittwoch wird ein sonniger Tag mit einigen Wolken, und es wird noch milder. Im südlichen Niedersachsen steigen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad, im Norden und auf den Inseln ist es mit bis zu 14 Grad etwas kühler.