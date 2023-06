Die deutsche Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke auf dem Pferd Siena just do it.

Luhmühlen - Trotz ihrer Verletzung in der Geländeprüfung bei den deutschen Meisterschaften rechnet Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke damit, schon bald wieder reiten zu können. Die zweimalige Team-Olympiasiegerin hatte sich am Samstag in Luhmühlen bei einem Sturz mit ihrer Stute Siena just do it einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und muss zeitnah operiert werden. „Die Ärzte sind zuversichtlich, dass ich schnell wieder im Sattel sitze!“, schrieb die 55-Jährige aus Münster bei Instagram.

Bis zu dem Missgeschick war es für Klimke bei den Titelkämpfen in der Lüneburger Heide gut gelaufen. Nach der Dressur hatte sie mit Siena auf Platz zwei der Meisterschaftswertung gelegen. Auch im Gelände sei Siena „sooo toll“ gewesen - bis zum Unfall.

„An der Kombination mit den schrägen Hecken im Stadion kamen wir nach dem Einsprung etwas von der Ideallinie ab, dabei hat Siena die Balance verloren und ich hatte keine Chance, das auszusitzen!“, beschrieb die fünfmalige deutsche Meisterin die Szene. Klimke hatte sich schon einmal vor zwei Jahren bei einem Sturz im polnischen Barborowko unter anderem an der Schulter verletzt und ihren Start bei den Olympiaschen Spielen iN Tokio absagen müssen.

Wie diese Saison weitergeht, ließ sie in ihrem Instagram-Post offen. Nach ihrem dritten Platz in der Kür bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve vor einer Woche war sie für die deutsche Equipe beim CHIO in Aachen Ende Juni mit ihrem Pferd Franziskus vorgesehen.

Das Turnier gilt als wichtige Sichtung für die Nominierung zu den Europameisterschaften vom 4. bis 10. September in Riesenbeck. Die EM im Vielseitigkeitsreiten ist vom 9. bis 13. August in Le Pin au Haras in Frankreich.