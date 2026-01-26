weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Nach Tiktok-Streit Mann erstochen? Prozess gegen 24-Jährigen

Kriminalität Nach Tiktok-Streit Mann erstochen? Prozess gegen 24-Jährigen

Zwei Männer streiten und beleidigen sich auf einer Online-Plattform gegenseitig. Schließlich soll es zu einem tödlichen Treffen in einem Park in Berlin-Neukölln gekommen sein. War es Mord?

Von dpa 26.01.2026, 03:30
Ein 24-Jähriger, der nach gegenseitigen Beleidigungen einen 28-Jährigen mit einem Jagdmesser tödlich attackiert haben soll, kommt vor Gericht. (Foto Illustration)
Ein 24-Jähriger, der nach gegenseitigen Beleidigungen einen 28-Jährigen mit einem Jagdmesser tödlich attackiert haben soll, kommt vor Gericht. (Foto Illustration) Jens Kalaene/dpa

Berlin - Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 28-Jährigen in einem Park steht der mutmaßliche Täter heute (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Berlin. Dem 24-Jährigen wird Mord vorgeworfen. Der Tat seien laut Ermittlungen gegenseitige Beleidigungen auf der Online-Plattform Tiktok vorausgegangen. 

Aus übersteigertem Ehrgefühl soll der Angeklagte den 28-Jährigen am 22. Juni 2025 im Körner-Park in Berlin-Neukölln mit einem Jagdmesser attackiert und tödlich verletzt haben.

Der 24-Jährige muss sich zudem wegen eines Angriffs auf einen Arbeitskollegen verantworten. Mit einem gleichaltrigen Mitangeklagten soll er im Mai vorigen Jahres einen damals 21-Jährigen auf einem Parkplatz in Berlin-Marienfelde mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. 

Die Staatsanwaltschaft wertet diese Tat als gefährliche Körperverletzung. Für den Prozess sind bislang 18 Verhandlungstage bis zum 15. April vorgesehen.