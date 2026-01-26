Kriminalität Nach Tiktok-Streit Mann erstochen? Prozess gegen 24-Jährigen
Zwei Männer streiten und beleidigen sich auf einer Online-Plattform gegenseitig. Schließlich soll es zu einem tödlichen Treffen in einem Park in Berlin-Neukölln gekommen sein. War es Mord?
Berlin - Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 28-Jährigen in einem Park steht der mutmaßliche Täter heute (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Berlin. Dem 24-Jährigen wird Mord vorgeworfen. Der Tat seien laut Ermittlungen gegenseitige Beleidigungen auf der Online-Plattform Tiktok vorausgegangen.
Aus übersteigertem Ehrgefühl soll der Angeklagte den 28-Jährigen am 22. Juni 2025 im Körner-Park in Berlin-Neukölln mit einem Jagdmesser attackiert und tödlich verletzt haben.
Der 24-Jährige muss sich zudem wegen eines Angriffs auf einen Arbeitskollegen verantworten. Mit einem gleichaltrigen Mitangeklagten soll er im Mai vorigen Jahres einen damals 21-Jährigen auf einem Parkplatz in Berlin-Marienfelde mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.
Die Staatsanwaltschaft wertet diese Tat als gefährliche Körperverletzung. Für den Prozess sind bislang 18 Verhandlungstage bis zum 15. April vorgesehen.