Nach einem Streit stirbt eine Frau in Guben. Ein Mann wird vorläufig festgenommen. Was ist bisher bekannt?

Guben - Nach dem Tod einer Frau in Guben in Südbrandenburg und der Festnahme eines verdächtigen Mannes sind die Hintergründe noch unklar. „Es laufen noch Ermittlungen“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ein 44-Jähriger war am Freitag vorläufig festgenommen worden. Gegen den Deutschen wird nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Die Entscheidung über eine Untersuchungshaft stand noch aus.

Die Brandenburger Polizei bat darum, keine Videos zu verbreiten. „Zu einem gestrigen Tötungsdelikt in Guben kursieren mehrere Videos im Netz“, teilte sie beim Portal X mit. „Bitte verbreiten Sie diese nicht weiter, denn das ist strafbar. Wir ermitteln bereits in mehreren Fällen. Sie wollen bestimmt auch nicht, dass ähnliche Bilder von Ihnen im Internet verbreitet werden.“

Am Freitag war die Polizei nach eigenen Angaben gegen 15.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung gerufen worden. Die Beamten fanden eine schwer verletzte Frau und einen Mann vor. Sie setzten eine Elektroschockpistole (Taser) ein. Der Mann habe die Beamten bedroht. Die Frau konnte nicht mehr reanimiert werden und starb an ihren Verletzungen. In welcher Beziehung der Mann und die Frau standen, war zunächst unklar.