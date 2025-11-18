Nach dem plötzlichen Tod von Tobias Heilmann übernimmt Philipp Raulfs das Amt des Gifhorner Landrats. Was der SPD-Politiker zum Abschied aus dem Landtag sagt – und wer ihm dort folgt.

Hannover - In der SPD-Landtagsfraktion in Niedersachsen gibt es einen personellen Wechsel: Der bisherige haushaltspolitische Sprecher Philipp Raulfs (34) tritt kommende Woche sein neues Amt als Landrat im Landkreis Gifhorn an. Sein Mandat im Landtag übernimmt die Sparkassenkauffrau Andrea Kötter (61) aus Meppen, die bereits von 2021 bis 2022 im Landesparlament saß. Neuer SPD-Haushaltssprecher ist Jan-Philipp Beck aus dem Wahlkreis Schaumburg.

Der Landratswahl in Gifhorn ging der überraschende Tod des bisherigen Landrats Tobias Heilmann voraus. Dessen Nachfolger Raulfs erinnerte daher daran, dass auch im Landtag „eigentlich nur Menschen sitzen, die auch eine Belastungsgrenze haben, die auch mal einen schlechten Tag haben“. Er selbst habe sich vorgenommen, künftig mehr darauf zu achten – „und ich würde mir wünschen, dass sie und ihr das auch fraktionsübergreifend in der Zukunft an vielen Stellen tut“.

Raulfs war Ende Oktober mit 53,6 Prozent der Stimmen als Landrat gewählt worden.