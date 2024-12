Nach einer nächtlichen Auseinandersetzung in der Halberstädter Straße in Magdeburg stirbt ein Mann. Nun ist ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen worden.

Magdeburg - Im Fall der Tötung eines 53-jährigen Mannes in Magdeburg ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, ordnete das Amtsgericht Magdeburg wegen Körperverletzung mit Todesfolge Untersuchungshaft für den 54 Jahre alten Mann an. Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, hieß es.

Tödliche Auseinandersetzung

In der Nacht zum Sonntag kam es in Magdeburg zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 53-jähriger Mann mit dem 54 Jahre alten Tatverdächtigen zunächst in einen Streit geraten sein, der in Gewalt mündete, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige wurde dabei schwer verletzt und starb noch am Tatort.

Kurz darauf nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest. Der Vorfall ereignete sich in der Halberstädter Straße in den frühen Morgenstunden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.