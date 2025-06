Nach einem tödlichen Straßenbahnunfall in Leipzig bitten die Ermittler um Hinweise zur Identität einer bislang unbekannten Fußgängerin. Wie die Polizei mitteilte, musste eine Straßenbahn der Linie 15 Ende März an der Haltestelle Lützner Straße/Busbahnhof Lindenau eine Notbremsung einleiten, weil eine Frau offenbar unachtsam die Straße überqueren wollte. Dabei stürzte eine Seniorin in der Bahn und verletzte sich so schwer, dass sie später im Krankenhaus starb. Die Polizei sucht nun nach Menschen, die Auskünfte zur Identität der Fußgängerin geben können.