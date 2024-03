Nach Unfall in Emstek: Verletzte weiterhin in Lebensgefahr

Emstek - Nach einem schweren Verkehrsunfall in Emstek (Landkreis Cloppenburg), mit drei Toten schweben vier Menschen am Montagmorgen weiter in Lebensgefahr. Der Zustand der lebensgefährlich verletzten Personen habe sich bisher nicht verändert, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen.

Ein 40 Jahre alter Mann war nach Angaben der Polizei am Sonntag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr auf der Bundesstraße 72 geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen, ein anderes rammte er am Heck.

Insgesamt kamen bei dem Unfall demnach drei Menschen ums Leben, acht weitere wurden verletzt. Der Beifahrer des entgegenkommenden Wagens, sowie die drei Mitfahrenden des Unfallverursachers erlitten den Angaben zufolge lebensgefährliche Verletzungen.