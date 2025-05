Eine Frau starb, zwei weitere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt. Zumindest für diese beiden gibt es nach dem schweren Auto-Unfall an einer Stuttgarter Stadtbahn-Haltestelle einen Lichtblick.

Nach Unfall in Stuttgart: Verletzte außer Lebensgefahr

Stuttgart - Nachdem ein Luxus-Geländewagen in eine Menschenmenge an einer Stuttgarter Stadtbahn-Haltestelle gefahren ist, sind alle Verletzten außer Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

Nach dem Unfall vom Freitag war eine 46 Jahre alte Frau am frühen Abend im Krankenhaus gestorben. Zwei weitere Menschen wurden zunächst lebensgefährlich verletzt. Insgesamt seien mindestens acht Menschen verletzt worden, hieß es.

Der 42-jährige Unfallfahrer wurde festgenommen. Er befindet sich den Angaben zufolge immer noch in Polizeigewahrsam.

Experten untersuchen nun den genauen Hergang. Weitere Details zu den Hintergründen gibt es bislang nicht.