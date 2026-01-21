Ein Kabelschaden störte seit dem späten Sonntagabend Signale auf der Strecke zwischen Gesundbrunnen und dem Nordbahnhof. Laut S-Bahn sind die Reparaturen nun erledigt - und die Bahnen fahren wieder.

Berlin - Nach den Vandalismusschäden fahren die S-Bahnen im Berliner Norden wieder regulär. Das teilte die S-Bahn am Morgen mit. Seit dem späten Sonntagabend waren die Linien S1, S2, S25, S26 und S85 unterbrochen, weil mehrere Signalkabel durchtrennt worden waren. „Die Reparaturarbeiten an der Strecke zwischen Gesundbrunnen und Nordbahnhof konnten zügiger abgeschlossen werden als ursprünglich geplant“, teilte die S-Bahn mit. Ursprünglich war mit Einschränkungen noch bis heute Abend gerechnet worden.

„Das Ziel des Senats, unsere Infrastruktur besser zu schützen, erfährt durch die neuerlichen Ereignisse noch einmal Nachdruck“, sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) zu den Auswirkungen des Vandalismus. „Das nehme ich für meinen Verantwortungsbereich sehr ernst.“ Sie sprach bei dem Vorfall von „offensichtlicher, mutwilliger Zerstörung“. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte der „BZ“ zum Vorfall: „Einige Meter Kabel wurden entwendet, ein weiteres beschädigt.“ Den Angaben zufolge lägen derzeit keine Erkenntnisse zum Motiv vor.

Einschränkungen seit dem späten Sonntagabend

In den vergangenen Tagen fuhren die S1 und die S2 nur bis Bornholmer Straße beziehungsweise Nordbahnhof, die S25 nur zwischen Henningsdorf und Gesundbrunnen sowie Potsdamer Platz und Teltow Stadt. Die S26 fuhr derweil nur zwischen Südkreuz und Teltow Stadt und die S85 nur zwischen Flughafen BER und Treptower Park. Zwischen Gesundbrunnen und Nordbahnhof wurde ein Pendelverkehr im 15-Minuten-Takt eingerichtet.