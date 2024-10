Berlin - Nach einem Wohnungsbrand in Friedrichshain mit sieben Verletzten Menschen und einem toten Hund ermittelt ein Brandkommissariat. Die Ursache sei noch unklar, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Demnach soll eine Untersuchung des Brandortes weitere Hinweise darauf geben.

Das Feuer brach am Dienstagnachmittag in einer Wohnung im zweiten Stock eines zwölfgeschossigen Hauses in der Straße der Pariser Kommune aus. Dabei wurde eine Person schwer und sechs Menschen leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Die Feuerwehrleute holten den Bewohner der betroffenen Wohnung aus den Räumen, aus denen starker Rauch ins Haus drang. Zudem brachten die Einsatzkräfte mehrere Menschen in Sicherheit und löschten die Flammen. Insgesamt waren 72 Einsatzkräfte vor Ort.