Die englische Woche soll zum Abschluss Union die ersten Zähler bescheren. In Wolfsburg haben die Köpenicker noch nie gewonnen, die Gastgeber seit Ewigkeiten nicht.

Berlin - Union Berlin will nach zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal die englische Woche mit einem Sieg abschließen. Die Mannschaft von Steffen Baumgart tritt am 13. Spieltag beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an, der seit 14 Heimspielen auf einen Sieg wartet. Doch auch Union hat in bisher vier Auftritten in der Volkswagen-Arena lediglich ein Remis erkämpfen können.

In Wolfsburg muss Baumgart auf Rani Khedira verzichten. Der zuletzt sehr treffsichere Mittelfeldspieler sitzt eine Gelbsperre ab. Ein Wiedersehen feiert der Trainer mit Daniel Bauer. Der aktuelle Trainer des VfL Wolfsburg war unter Trainer Baumgart Kapitän des 1. FC Magdeburg.

Zudem waren beide Übungsleiter als aktive Spieler beim jeweiligen Gegner tätig. Bauer absolvierte in der Saison 2006/2007 elf Regionalligaspiele für Union, Baumgart lief Ende des vergangenen Jahrhunderts für die Niedersachsen auf.