Erst dreht ein Mann in seiner Wohnung die Musik laut auf, dann will er seinen Nachbarn auch noch mit einem Baseballschläger verprügeln. Der kann sich gerade noch retten.

Erfurt - Von lauter Musik genervt, hat sich ein 36-Jähriger in der Nacht zum Samstag in Erfurt bei seinem Nachbarn beschwert. Er traf allerdings nicht auf Schuldbewusstsein: Der 44 Jahre alte Nachbar in dem Mehrfamilienhaus öffnete die Tür vielmehr mit einem Baseballschläger in der Hand und versuchte, auf sein Gegenüber einzuschlagen, wie die Polizei berichtete.

Der Angegriffene konnte jedoch ausweichen und sich in die eigene Wohnung zurückziehen. Er alarmiert die Polizei, die schnell kam und nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei überschrieb ihren Bericht mit den Worten: „Stille gesucht - Auseinandersetzung mit Baseballschläger gefunden.“ Sie wies darauf hin, „dass bei nachbarschaftlichen Konflikten - insbesondere Ruhestörungen - zunächst auf ein friedliches Miteinander gesetzt werden sollte“.