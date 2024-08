Zeitz - Die Stadt Zeitz hat für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsprojekten Fördermittel in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro bekommen. Damit sollen unter anderem städtische Freiflächen aufgewertet und ein Wanderweg rund um Zeitz realisiert werden, wie die Stadt mitteilte. Mit den Hilfen, die Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) an die Stadt übergab, werde auch das vor rund zwei Jahren gestartete Nachhaltigkeitsmanagement fortgeführt. Eine eigene Nachhaltigkeitsmanagerin ist seitdem in Zeitz unterwegs, um gemeinsam mit Bürgern, Unternehmen und Organisationen Projekte für eine nachhaltige und klimaneutrale Stadtentwicklung umzusetzen. In der Vergangenheit wurden nach Angaben der Stadt unter anderem eine Streuobstwiese, das Ernte- und Saftfest sowie ein Bürgerpicknick umgesetzt.