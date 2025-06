Göttingen - Eine 30 Jahre alte Frau im niedersächsischen Kalefeld bei Northeim ist wohl von ihrem Lebensgefährten getötet worden. Darauf lasse eine Nachricht des 26-Jährigen, die er nach der Tat auf der Mailbox der Frau hinterließ, eindeutig schließen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen. Zuerst berichtete das „Göttinger Tageblatt“.

Der Mann war kurz nach der Tat am frühen Morgen bei einem Autounfall im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Die Ermittlungen stehen damit vor dem Abschluss: Noch seien Akten der Polizei unterwegs, „danach werden wir das Verfahren einstellen“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Leiche der 30-jährigen Frau war am 16. Juni in einer Wohnung in der Ortschaft Willershausen entdeckt worden.