Sinsheim (dpa) - Die TSG Hoffenheim hat in der Fußball-Bundesliga vorerst den Anschluss an die Europapokal-Plätze verloren. Die Kraichgauer unterlagen zu Hause zum Auftakt des 15. Spieltags mit 2:4 gegen den FC Augsburg und sind nun seit vier Spielen ohne Sieg. Die Augsburger dagegen haben aus den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte geholt und in der Liga als Zehnter nur noch einen Zähler Rückstand auf den Achten Hoffenheim.