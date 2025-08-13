Sonnenschirme und Schattenplätze dürften in den nächsten Tagen buchstäblich heiß begehrt sein. Bis zu 37 Grad Celsius werden in der nächsten Hitzewelle des Sommers in Thüringen erwartet.

Erfurt - Nach einem ersten Hitzehoch Anfang Juli, gefolgt von einer Regenphase, breitet sich nun die nächste Hitzewelle über Thüringen aus. Am Mittwoch sollen die Temperaturen nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bis zu 36 Grad Celsius ansteigen. Am Donnerstag werden bis zu 37 Grad Celsius erwartet.

„Das wird der heißeste Tag der Woche“, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Balders. Am wärmsten werde es entlang der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Aber auch in den Höhenlagen des Thüringer Waldes dürfte die 30-Grad-Marke erreicht werden. Regen sei vorerst nicht in Sicht.

Hitzefrei an Schulen ist Ermessensfrage

Nicht nur für alte Menschen, Pflegebedürftige, Krankenhauspatienten und Schwangere dürfte die Hitze eine Belastung werden, auch für die Schulkinder. Sie haben das Pech, dass die ersten Tage des neuen Schuljahres genau in die neue Hitzewelle fällt – und hoffen auf Hitzefrei. Die Entscheidung darüber liegt im Ermessen der jeweiligen Schulleitung, wie das Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte.

Landeseinheitliche Regelungen, zentrale Vorgaben zu Uhrzeiten oder zur Mindestanzahl von Unterrichtsstunden bei Hitze gebe es in Thüringen nicht. Die Schulgebäude seien schließlich in unterschiedlicher Weise Sonneneinstrahlung und Witterung ausgesetzt.

Bei hohen Temperaturen können die Schulen die einzelnen Unterrichtsstunden verkürzen. Der Unterricht kann auch ins Freie verlegt, Räume können auch gewechselt werden. Bei Hitzefrei müsse die schulische Aufsicht dennoch gewährleistet werden, erläuterte ein Ministeriumssprecher. „Jüngere Schülerinnen und Schüler sowie solche, die auf den Bus angewiesen sind, müssen bis zum regulären Unterrichtsende weiter beaufsichtigt werden.“ Eltern wiederum sollten ihren Kindern besonders an Hitzetagen ausreichend gesunde Getränke mitgeben.

Erst Samstag voraussichtlich wieder unter 30 Grad

Der DWD erwartet nach dem Donnerstag zunächst nur einen leichten Temperaturrückgang, mit Temperaturen unter 30 Grad ist frühestens am Samstag zu rechnen. Bei der kurzen Juli-Hitzewelle war nach einer vorläufigen DWD-Bilanz Artern (Kyffhäuserkreis) der wärmste Ort in Thüringen. Dort wurden am 2. Juli 37,9 Grad Celsius gemessen.