Beim Waldbrand in Thale waren Glutnester erneut aufgeflammt - am Mittwochabend gibt die Feuerwehr Entwarnung. Direkt nebenan in Quedlinburg bricht in der Nacht das nächste Feuer aus.

Thale/Quedlinburg - Nach den erfolgreichen Löscharbeiten in Thele ist im Landkreis Harz ein weiterer Waldbrand ausgebrochen. Im knapp acht Kilometer entfernten Quedlinburg seien rund 100 Kräfte in der Nacht auf einem Waldstück im Einsatz, teilte die Leitstelle der Feuerwehr mit. Der Waldbrand in Thele sei am späten Mittwochabend dagegen gelöscht worden.

In Quedlinburg sei eine knapp 700 Quadratmeter große Waldfläche am Felsen Lehof in Brand geraten. Das Feuer sei bislang nicht unter Kontrolle, hieß es von der Leitstelle. Der Einsatz habe am Mittwoch gegen 22.30 Uhr begonnen. Die Löscharbeiten würden durch die ganze Nacht fortgesetzt werden. In der Umgebung wurden Anwohner vor starker Rauchentwicklung gewarnt.

Brand in Thale gelöscht

In Thale war am Tannenkopf eine 2.000 Quadratmeter große Fläche betroffen gewesen. Das Feuer war bereits am Dienstagabend ausgebrochen und noch am selben Tag wieder weitgehend unter Kontrolle. In der Nacht zum Mittwoch flammten einzelne Glutnester jedoch erneut auf.

Die Löscharbeiten an den bis zu 30 Zentimeter tiefliegenden Glutnestern wurden den ganzen Tag über fortgesetzt. Gegen 22.00 Uhr wurde der Einsatz abgeschlossen. „Das Feuer ist aus“, teilte die Leitstelle mit. Dass sich das Feuer am Donnerstag erneut entfache, werde derzeit nicht erwartet.