Nacht weitgehend ruhig in Niedersachsen und Bremen

Oldenburg/Bremen - Die Nacht zum Mittwoch ist nach dem angekündigten Hochwasser und Sturm in Niedersachsen und Bremen ruhig verlaufen. Die Polizei in Bremen erklärte am Mittwochmorgen, dass sie keine Einsätze wegen Hochwasser gehabt habe.

In Oldenburg gab es lediglich vereinzelt umgestürzte Bäume, die geräumt wurden. Am Dienstag war in Oldenburg ein zwei Kilometer langer mobiler Deich aufgebaut worden. Er sollte die Stadt schützen, sollte der Huntedeich den Wassermassen nicht mehr standhalten können.

Der Dauerregen soll in Bremen und Niedersachsen noch bis in die Nacht zum Donnerstag andauern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt hier gebietsweise bis zu 80 Liter pro Quadratmeter voraus. Auch Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde sind orts- und zeitweise möglich.