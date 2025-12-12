Auf der A15 bei Cottbus steht eine Vollsperrung bevor. Wo genau der Verkehr umgeleitet wird – und was Autofahrer in der Nacht beachten müssen.

Cottbus - Autofahrer müssen sich in der Nacht auf Samstag auf eine Sperrung auf der Autobahn 15 bei Cottbus einstellen. Wegen des Einhubs eines neuen Brückenbauteils werde die A15 zwischen den Anschlussstellen Roggosen und Cottbus-Süd in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember vollständig gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit.

Die Sperrung beginnt demnach um 20 Uhr und dauert voraussichtlich bis 6 Uhr. In diesem Zeitraum hebt ein Mobilkran das Bauteil an seinen endgültigen Platz. Der Verkehr wird während der Arbeiten über die Bedarfsumleitungen U6 von Roggosen in Richtung Cottbus-Süd sowie über die U31 von Cottbus-Süd in Richtung Roggosen geleitet.