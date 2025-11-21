Drei Autos brennen lichterloh, ein Mann kommt mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Polizei prüft, ob Brandstiftung der Auslöser war.

In der Nacht gegen haben in Hemmingen drei Autos gebrannt. (Symbolbild)

Hemmingen - In Hemmingen bei Hannover haben drei Autos gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden hintereinander an der Straße geparkten Fahrzeuge in der Nacht komplett zerstört. Zudem habe ein Mann eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Auch zur Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor.