Die Kulturhauptstadt bekommt eine Direktverbindung nach Schweden - zumindest an drei Wochenenden in diesem Jahr.

Chemnitz - Mit dem Zug direkt von Stockholm nach Chemnitz und zurück - das ist in diesem Jahr an drei Wochenenden möglich. Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres wird die Strecke des Nachtzuges Snälltaget, der die schwedische Hauptstadt regulär mit Berlin und teilweise Dresden verbindet, am 9. Mai, 1. August und 20. September bis Chemnitz verlängert, wie die Mitteldeutsche Regiobahn mitteilte. Die Rückfahrt startet jeweils am darauffolgenden Sonntagabend.

Chemnitz trägt dieses Jahr zusammen mit dem slowenisch-italienischen Städteduo Nova Gorica und Gorizia den Titel Kulturhauptstadt Europas.

Für die mehr als 1.700 Kilometer lange Strecke braucht der Zug etwa 19 Stunden. Er hält unterwegs auch in Hamburg sowie bei Kopenhagen und Malmö. In Stockholm geht es jeweils am späten Nachmittag los, Ankunft in Chemnitz ist zur Mittagszeit. Tickets gibt es auf der Internetseite von Snälltaget.