Magdeburg - Im Magdeburger Zoo ist am 7. Mai ein Schwarzmaki-Baby auf die Welt gekommen. Noch klammert sich der Nachwuchs an den Bauch der Mutter, teilte der Zoo Magdeburg am Dienstag mit. Mit „etwas Glück und Geduld“ könnten Besucherinnen und Besucher das Schwarzmaki-Junge schon jetzt zu Gesicht bekommen. Im Alter von ungefähr zwei Wochen wird es dann laut Zoo auf den Rücken der Mutter klettern. Am braunfarbenen Rücken und den weißen „Ohrbüscheln“ des Jungtiers sei zu erkennen: Es ist ein Weibchen.

Schwarzmakis (Eulemur macaco) gehören zur Gruppe der Lemuren und kommen in freier Wildbahn nur im Regenwald auf Madagaskar vor. Aufgrund der zunehmenden Zerstörung ihres Lebensraumes stufe die Weltnaturschutzunion (IUCN) die Tiere als „stark gefährdet“ ein.