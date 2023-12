Hannover - In der bunt geschmückten Weihnachtszeit ist dieser Tiernachwuchs in schwarz-weiß ein echter Hingucker: Eine Woche nach seiner Geburt erkundet ein junges Steppenzebra-Fohlen erstmals sein Gehege im Zoo Hannover. Der kleine, noch namenlose Hengst zeige sich bereits Besucherinnen und Besuchern, sagte eine Zoosprecherin am Mittwoch. Demnach läuft er noch dicht an der Seite seiner Mutter. Denn wenn ein Zebrafohlen geboren wird, schirmt die Mutter das Jungtier laut dem Zoo zunächst von anderen Herdenmitgliedern ab. Außerdem könne sich das Jungtier so das Streifenmuster seiner Mutter einprägen - daran erkenne es seine Mutter in der Herde wieder.

In den nächsten Tagen soll das kleine Zebra stundenweise und je nach Wetterlage ins Freie. Zu entdecken gibt es für den am 13. Dezember geborenen Vierbeiner noch viel. Das Gehege teilen sich die Steppenzebras mit Thomsongazellen, Impalas und Elenantilopen.

Nach Angaben des Zoos Hannover werden Steppenzebras von der Weltnaturschutzunion als „potenziell gefährdet“ eingestuft, da Bestände abnehmen. In Hannover werden Grant-Steppenzebras, eine Unterart aus Ostafrika, gehalten. Mit der Zucht der gestreiften Wildpferde will der Zoo zum Erhalt der Tiere beitragen.