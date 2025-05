Ein Musikstück zu komponieren, ist eine große Herausforderung. In Halberstadt lernen die Jungen von den Erfahrenen. Das Format ist deutschlandweit einmalig.

Nachwuchskomponisten aus ganz Deutschland in Halberstadt

Wer komponieren will, muss früh anfangen. In Halberstadt gibt es dafür die Orchesterwerkstatt. (Archivbild)

Halberstadt - In Halberstadt arbeiten junge Komponistinnen und Komponisten in den kommenden Tagen mit Profis an ihren Werken. Bei der 36. Ausgabe der nach eigenen Angaben deutschlandweit einmaligen Orchesterwerkstatt sind sieben Nachwuchskomponisten dabei, wie der veranstaltende Landesmusikrat Sachsen-Anhalt mitteilte. Sie sind demnach zwischen 15 und 21 Jahre alt und stammen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Austausch, Proben, Workshops

Fürs Tüfteln an ihren Kompositionen stehen ihnen die Musikerinnen und Musiker der Harzer Sinfoniker zu Seite, wie es hieß. Ziel sei es, die eigens erdachten Werke am Mittwoch öffentlich aufzuführen. Bei der Orchesterwerkstatt werde vor allem viel geprobt, es gebe aber auch Seminare, etwa zu Kompositionstechniken. Das Abschlusskonzert ist gleichzeitig ein Wettbewerb mit der Vergabe verschiedener Förderpreise, wie es hieß.